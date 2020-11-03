С банковских карт у владельцев украденных смартфонов списывают средства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержаны двое подельников, промышлявших воровством гаджетов и списыванием средств с мобильных банков. Они успели украсть деньги как минимум у двух жителей региона. Один случай зафиксирован в январе этого года в Усолье-Сибирском, второй в Иркутске. В обоих случаях у пострадавших сначала украли смартфоны.

- В дежурную часть обратился 27-летний мужчина, который рассказал, что в позднее время в кафе у него украли телефон. Как выяснили правоохранители, заявителю, через десять дней после кражи телефона, позвонил неизвестный мужчина, представившись сотрудником полиции, сообщил, что для разблокировки телефона нужен пароль. Мужчина, не раздумывая, сказал его злоумышленнику . В результате с банковской карты потерпевшего было списано 130 тысяч рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.

Ясно, что к телефону был подключен мобильный банк, а карту после кражи смартфона житель Усолья не заблокировал. Похожим образом пострадал днем позже житель Иркутска, телефон которого украли в раздевалке ТЦ.

В конце концов воров, один из которых оказался студентом, нашли. У них обнаружили машину с фальшивыми номера и два комплекта госномеров, банковские карты и телефоны, 350 тысяч рублей. Не останови криминальный дуэт, они продолжили бы свой "заработок". Они ответят за кражи, а жителям надо иметь в виду правила безопасности. В том числе, надо блокировать карту. А расставаясь по любой причине с симкой, предварительно удалять и мобильный банк.