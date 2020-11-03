Заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев госпитализирован с коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В правительстве Иркутской области еще один случай заражения коронавирусом. COVID-19 диагностирован у заместителя губернатора Приангарья Андрея Бунева.

- У Андрея Бунева действительно подтвердился коронавирус, - подтвердили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе правительства Иркутской области. – Сейчас он госпитализирован.

Напомним, на прошлой неделе коронавирусом заболел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Положительный анализ на COVID-19, он получил 26 октября. Тогда сообщалось, что Игорь Кобзев чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно. Однако, на следующий день губернатора в стабильном состоянии госпитализировали. 2 ноября стало известно, что Игорь Кобзев идет на поправку, и вскоре должен выписаться из больницы.

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