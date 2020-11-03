Все поликлиники Иркутской области 4 ноября будут работать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пациентам с хроническими заболеваниями, желающим пройти осмотр или обследование, в поликлиники Иркутской области все же лучше пока не ходить. Причин тому много - и риск подхватить инфекцию, и нехватка врачей, а доктора всех специальностей заняты сейчас лечением ковида. И то обстоятельство, что сталкиваясь с вирусом, медики заболевают сами.

-У нас есть больницы, в которых из четырех бригад реаниматологов осталось в строю столько врачей, что с трудом хватает на две. А ведь больных меньше не стало, и работают они и за себя, и за тех, кто слег. То есть фактически круглосуточно, - пояснила на прямом эфире с населением заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая.

В поликлиниках ситуация не лучше. И все-таки и четвертого ноября, в День народного единства, когда у остальных жителей региона праздник, врачи выйдут на работу и поедут на вызовы. Телефоны в лечебных учреждениях будут принимать звонки от жителей, медики консультировать, неотложки, которые теперь работают и по выходным, приезжать.