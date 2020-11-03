Иномарка "оседлала" разделительный бордюр в районе института МВД в Иркутске. Фото: Инцидент38.

Автомобиль Киа Рио буквально взлетел и оседлал разделительное ограждение неподалеку от Института МВД в районе развязки на улице Лермонтова в Иркутске. Как автомобилисту удался этот трюк, непонятно. Но все-таки попавшему в ДТП водителю сильно повезло, ведь подобное дорожное происшествие вполне могло закончиться не смехом, как сейчас, а настоящей трагедией.

Пока же все закончилось относительно хорошо, никто не погиб и даже не пострадал, как сообщают в ГУ МВД региона. В причинах замысловатой аварии еще будут разбираться, а машину вскоре снимут с "постамента" и вернут незадачливым хозяевам - на ремонт, разумеется.

Пока горожане разглядывают в социальных сетях диковинные фото инцидента, все-таки не каждый раз такое увидишь. И отпускают едкие шуточки. В таких случаях сотрудники ГИБДД всегда советуют автомобилистам быть осторожнее и аккуратнее на дорогах. И мы посоветуем то же самое. Тем более впереди праздничный, а, значит, выходной день.