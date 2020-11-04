Грабитель с ножом украл 7 смартфонов из магазина техники в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне иркутским полицейским удалось поймать с поличным подозреваемого в серии грабежей. Все началось 30 сентября, когда оперативникам сообщили об ограблении павильона по продаже смартфонов на улице Гоголя. В помещение зашел неизвестный.Он начал угрожать продавцу ножом и забрал 7 смартфонов стоимостью более 60 тысяч рублей и дневную выручку.

"Однако скрыться от полицейских налетчик так и не смог - его задержали по горячим следам в течение часа после его нападения на магазин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - При себе у него нашли все похищенные деньги и гаджеты".

Похитителем оказался 22-летний усольчанин. Выяснилось, что это далеко не первое ограбление в его "карьере" - он уже 9 раз привлекался к уголовной ответственности за грабежи. Более того, полицейские выяснили, что он причастен еще к 4 подобным эпизодам. Он подходил к прохожим на улицах и заставлял отдать гаджеты, угрожая ножом.