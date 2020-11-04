243 новых случая коронавируса выявили 4 ноября в Иркутской области Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Увы, но коронавирус не знает выходных. По состоянию на 4 ноября в Иркутской области зарегистрировали 243 новых случая заражения COVID-19. Всего же с начала пандемии число заболевших опасным вирусом выросло до 25516.

"Лечение в больницах региона проходят 4106 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. - Остальные получают всю необходимую помощь амбулаторно, поскольку переносят COVID-19 в легкой форме. Например, 4 ноября из 243 заболевших госпитализировали 14 - остальные будут лечиться дома".

Хоть количество заразившихся и растет, выздоровевших тоже становится все больше. Например, за минувшие сутки от коронавируса избавились 238 человек - всего же с начала пандемии число вылечившихся уже дошло до 20128. К сожалению, есть и потери: 4 ноября от COVID-19 умерли 16 жителей Иркутской области. Таким образом, жертв пандемии в нашем регионе уже 480. Еще 120 человек скончались из-за связанного с коронавирусом обострения других тяжелых заболеваний.