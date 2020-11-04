Машина скорой помощи опрокинулась на трассе в Усольском районе. Фото: группа Вконтакте "ДТП 38"

Утром 4 ноября в группе Вконтакте "ДТП 38" появилось сообщение об аварии на трассе в Усольском районе. Сразу несколько автомобилей не справились с управлением и съехали в кювет. Среди них была и машина скорой помощи, которая везла из Нукутского района в Иркутск беременную женщину. Транспортное средство вылетело на обочину и перевернулось на бок.

"Известно, что в машине "скорой" все живы и никто не получил серьезных травм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Беременную женщину отправили в город на попутном автомобиле".

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Но предварительная причина уже известна. Скорее всего, авария произошла из-за гололеда и плохой видимости. Также на ситуацию могла повлиять и слишком высокая скорость, с которой в таких сложных условиях двигались автомобили.