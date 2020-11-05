Погода в Иркутске 5 ноября: в городе переменная облачность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске утром 5 ноября: за коном – 4 градуса, ветер легкий дует с юга. Скорость воздушных потоков от 1.6 м/с до 3.2 м/с.

«Атмосферное давление составило 724 миллиметра ртутного столба», - сообщает Яндекс. – «Для данного времени года это норма. Хотя были опасения, что сегодня будет самое низкое давление за 10 лет – 719 мм».

Днем в региональном центре столбики уличных термометров покажут всего 0 градусов. Зима близко. Ветер сменится на юго-восточный и усилится до 5-10 м/с. Осадков в столице Приангарья в понедельник не ожидается, а вот по области и снег, и сильный ветер (подробный прогноз).

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