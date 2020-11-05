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Житель Иркутска выплатил годовую задолженность по алиментам после ареста автомобиля

Также сибиряку назначили 40 часов обязательных работ
Мария КНЯЗЕВА
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Житель Иркутска выплатил годовую задолженность по алиментам после ареста автомобиля

Житель Иркутска выплатил годовую задолженность по алиментам после ареста автомобиля

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске судебным приставом пришлось прибегнуть к принудительным мерам, чтобы должник оплатил алименты в пользу своей несовершеннолетней дочери. Не делал отец этого на протяжении года. Сумма накопилась не малая – 270 тысяч рублей.

«Мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Суд назначил отцу наказание – 40 часов обязательных работ, также судебные приставы арестовали его автомобиль Toyota Corolla 2001 года для его продажи. Полученные от выручки средства пошли бы на уплату алиментов, оставшиеся – отдали бы должнику.

«После ареста автомобиля задолженность была погашена в полном объеме», - отмечают судебные приставы. – «Также иркутянин сообщил, что теперь будет исполнять свои отцовские обязанности».

Отработать 40 часов сибиряку все же придется.

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