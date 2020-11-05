Миллион на учебу получат восемь 11-классников в Иркутской области. Фото: Правительство Иркутской области

В международном детском центре «Артек» накануне подвели итоги всероссийского конкурса «Большая перемена». За победу соревновались старшеклассники с 9 по 11 класс. Все они прошли сначала онлайн-отбор - попасть в проект хотели более миллиона человек. В итоге прошли 1200 учеников со всей страны. В их числе были и 15 школьников из Иркутской области, 9 из них удалось победить.

«Это 11-классники Ульяна Богданова из Братска, Лилия Усачева и Борис Тарасов из Иркутска, Полина Потапова из Нукутского района, Полина Каурова и Давид Иремашвили из Саянска, Вера Галиева из Ангарска и Арина Татаринова из Усть-Илимска», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – «В числе победителей и 9-классница из Иркутска Елизавета Цмайло».

Учащиеся 11-классов в качестве приза получат по миллиону рублей на учебу, а также до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Девятикласснице выделят 200 000 рублей на дополнительное образование или приобретение гаджетов. Те, кто готовил ребят к конкурсу, получат в качестве приза – 150 тысяч рублей, поездку на неделю в отель в Крым и ноутбук.

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