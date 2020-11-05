В Иркутске сотрудники К-9 спасли собаку от душившего ее ошейника. Фото: Питомник К-9

О животных, попавших в беду, сотрудникам питомника К-9 часто сообщают просто по телефону. Просят приехать и спасти. Так случилось и в этот раз.

- Позвонила нам женщина, сказала, что на территории одной из баз живет пес с ошейником, который туго сдавливают шею, снять его она сама не смогла, пес никого к себе не подпускает, - описывают историю сотрудники К-9.

Для того, чтобы снять «удавку» сначала нужно было собаку отловить, опыт в таких делах у дрессировщиков большой, все прошло удачно. Когда ошейник был снят, перед ветеринарами открылось страшное зрелище: он настолько сдавливал шею, что начал уже врастать, под ним были раны. Скорей всего, надели ошейник, еще когда пес был щенком. Потом пес как-то оказался на улице. Собака жила с постоянной болью.

«Раны обработаны, поставлена инъекция обезболивающего и антибиотика», - говорят ветеринары. – «Раны чистые, нагноений нет. В условиях прохладной погоды, активного образа жизни и хорошего питания на территории базы, следы от ужасной удавки заживут очень быстро. Наконец-то он будет жить без боли».

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