245 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутской области все еще набирает обороты. Постоянно отмечается рост ежедневного прироста заболевших. Сегодня оперативный штаб региона сообщил о 245 новых случаев заражения COVID-19. Именно столько человек узнали о своем диагнозе за сутки. Госпитализация потребовалась 133 заболевшим. Сейчас в больницах Приангарья медики помогают выздороветь 4239 пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Каждый день заболевших больше, чем выздоровевших. За сутки поправились всего 52 человека. Умерло от коронавируса еще 11, от иных заболеваний, но с таким же диагнозом, еще двое. В Приангарье с начала распространения COVID-19 скончались уже 613 человек: вирус сгубил 491 заболевшего, еще 122, подхвативших заразу, сгубили иные болезни.

На 5 ноября в Иркутской области - 25 761 подтвержденных случаев инфицирования. Из этого числа с инфекцией справились 20 180 человек.

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