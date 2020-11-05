В Иркутске открывается еще одна лаборатория для исследований на COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для лечения коронавируса в регионе открыто 7 основных стационаров и 49 больниц из резерва, то есть практически в каждом районе Приангарья. Военные медики, которых отправляют на помощь в другие территории, к нам пока не поедут. Их направляют туда, где ситуация еще сложнее, исчерпаны все резервы, а для лечения зараженных переоборудуются гостиницы ( так делают в Улан-Удэ) и торговые центры. В Иркутской области открывают расширяют лаборатории для тестов на COVID-19.

-Новая лаборатория, уже 15 по счету, для исследований анализов на коронавирус откроется в Иркутском кожно-венерологическом диспансере 10 ноября, - сообщила замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. - Также усиливаются мощности лабораторий в Братске и Усть-Илимске. Они получат оборудование благодаря федеральным средствам и смогут делать не 300-400 тестов в сутки, а более тысячи.

Сегодня в регионе делают 7, 5 тысяч тестов в сутки и этого не хватает. С переоснащением лабораторий в Братске и открытием еще одной в Иркутске будут делать около 10 тысяч.