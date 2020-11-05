Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вакцинация от коронавируса начнется не ранее декабря. К этому моменту в регион должно поступить около 2,5 тысяч доз вакцины. О дальнейших поставках, по словам медиков, пока речи не идет. Это количество совсем небольшое. И ставить их будут в декабре - начале 2021 года. В дальнейшем, вероятно, защита от вируса поступит в Иркутскую область и будет массовая кампания, примерно, как при гриппе.

- Что касается прививок от гриппа, то правильно сделали те, кто успел сделать их в конце августа, пояснила замминистра минздрава региона Елена Голенецкая. -Сейчас с этим гораздо сложнее из-за подъема коронавируса. Тем, кто переболел, ни в коем случае нельзя вакцинироваться как минимум месяц. И вообще — надо смотреть по самочувствию, уровню восстановления, учитывать, насколько тяжелой была инфекция. И обязательно посоветоваться с лечащим врачом — он подскажет.