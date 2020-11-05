Больных с тяжелой пневмонией в Иркутской области повезут сразу в ковидный госпиталь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Иркутской области составляет уже 1077,3. Переводя на обычный язык, диагноз "коронавирусная инфекция" поставлен уже каждому 99 жителю. Еще серьезнее информация о числе тех, кто лечится от COVID-19 сегодня. Больны 8 тысяч 203 человека, и это — только с уже подтвержденным ковидом. Большая часть заразившихся переносит заболевание очень тяжело, и 4 239 пациентов лечатся в стационарах, а всего там сегодня — 5 тысяч мест.

- Мы имеем две крайне важные задачи, которые решаем в ежесуточном режиме – это снижение нагрузки на коечный фонд и своевременное обеспечение лекарственными препаратами аптечных сетей, стационаров и амбулаторных больных в соответствии со стандартом лечения,-подчеркнул председатель регионального правительства Константин Зайцев.

Есть еще одно решение, исключительно необходимое в данных условиях. До этого дня всех больных тяжелой пневмонией сначала доставляли в провизорный госпиталь, а уже там «сортировали». И только после подтверждения диагноза переводили в ковидный. Больше этого не будет. Решено пациентов с подтвержденным на МСКТ типичным поражением легких из семейных очагов определять сразу в специализированный стационар. В большинстве случаев это коронавирус.