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Школы Иркутской области переходят на дистанционку до 23 ноября

Часть вузов также приняла решение организовать заочное обучение
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Школы Иркутской области переходят на дистанционку до 23 ноября.

Школы Иркутской области переходят на дистанционку до 23 ноября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как правило, не болея тяжело сами, дети легко становятся носителями вируса и заражают взрослых. Это и стало основным мотивом того, что в Иркутской области, вслед за Москвой, принято жесткое решение о переводе всех без исключения школ на дистанционку. С вузами подобное сделать не получилось, хотя также было рекомендовано удаленное обучение.

О решении поменять схему обучения сообщили ИГУ и БГУ. В ИГУ установили смешанный режим занятий, он начнется с понедельника, 9 ноября. Все лекции и семинары, которые могут проводиться заочно, организуются через интернет-платформы. В группах, где нужны практические занятия в лабораториях, они сохранятся. Таким образом, отмечают в вузе в очном формате будет идти часть занятий на биолого-почвенном, географическом, геологическом, физическом, химическом факультетах, а также у педагогов. В Байкальском госуниверситете в этот раз дистанционно учатся все. Даже студенты — заочники свою сессию сдают на удаленке. Тем, кто учится на подготовительных курсах, потерянные часы возместят позже, когда ковид спадет. Занятия отложили.

ИРГУПС перевел на дистант свое подразделение в Иркутске, медицинский колледж отправлен на удаленку до 29 ноября, а вот строительный продолжил занятия . Продолжаются занятия в ИРНИТУ и ИрГАУ. Студенты ИГМУ — на передовой, помогают врачам.

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