Воспитательница детского сада взяла кредит и перевела мошенникам 2.4 миллиона рублей Фото: Эльвира ОСИПОВА

Жительница Усть-Илимска увидела в социальных сетях объявление: предлагали внести деньги под огромный процент. Она перешла по ссылке и зарегистрировалась. После ей позвонил мужчина, представился менеджером биржевой компании и сказал, что знает, как заработать деньги инвестируя. Но для первоначального взноса воспитательнице детского сада нужно было внести 1000 долларов.

«Аферист убеждал женщину в том, что вложенная сумма будет увеличиваться», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «В период с 10 по 21 октября, оформив несколько кредитов, заявительница перевела мошенникам денежные средства на различные счета, указанные неизвестным».

В общей сложности, 44-летняя сибирячка перевела мошенникам более 2.4 миллиона рублей. Поняв, что ее обманули, женщина пришла в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники МВД отмечают, что подобные мошеннические схемы становятся популярными.

«Не переводите деньги по просьбам неизвестных, остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями», - предостерегают полицейские.

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