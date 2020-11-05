Найденная в пакете на железнодорожной станции малышка здорова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники транспортной полиции накануне навестили спасенную на железнодорожной станции в Улан-Удэ новорожденную девочку. Малышку в октябре, оставленную в пакете ночью нашел простой рабочий. Неизвестно, сколько недоношенный ребенок пролежал на улице, но переохлаждение получить он успел. Сотрудники МВД на транспорте принесли ей памперсы и влажные салфетки.
- Девочка сейчас чувствует себя хорошо, поправляется и набирает вес, - рассказали медики полицейским.
А ее мать ответит за свои действия. Напомним, женщину нашли практически сразу. Ей оказалась 39-летняя жительница Бурятии. Расследование уголовного дела по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» продолжается.
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