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Общество

Пассажиру поезда грозит год исправительных работ за оскорбление полицейского

Житель Иркутской области был пьян
Мария КНЯЗЕВА
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Пассажиру поезда грозит год исправительных работ за оскорбление полицейского

Пассажиру поезда грозит год исправительных работ за оскорбление полицейского

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В поезд, следующий по маршруту «Кисловодск-Тында», были вызваны транспортные полицейские. Во время составления протокола об административном правонарушении 39-летний житель Иркутской области начал ругаться, грубо выражаясь, оскорбил сотрудника полиции. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база для предъявления обвинения в совершении указанного преступления», - сообщает пресс-служба Восточно-сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. – «В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено прокурору для утверждения».

Мужчине, который во время путешествия в поезде был пьян, грозит штраф до 40 000 рублей либо год исправительных работ.

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