Житель Иркутской области смог улететь в Таджикистан после уплаты налогов

Житель Иркутской области смог улететь в Таджикистан только после уплаты налогов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не заплатил налоги даже после беседы с судебными приставами. А сумма долга у жителя Тайшетского района была не малая – 229 тысяч рублей. Специалистам не оставалось ничего, кроме как применить принудительные меры для погашения долга – мужчине ограничили права выезда за границы страны.

«Должнику срочно понадобилось улететь в Таджикистан и он оплатил задолженность в полном объеме», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено».

Кроме того, неплательщику пришлось заплатить и исполнительский сбор в размере 16 000 рублей.

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