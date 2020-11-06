Две уборщицы лишились 500 тысяч рублей из-за обмана аферистов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Приангарья беспокоятся за свои кровные. Как иначе. И именно поэтому они доверчиво вручают "ключ от дома,где деньги лежат" телефонным мошенникам. Их слова "деньги в опасности" действуют сильнее и быстрее, а доводы разума вообще отключаются. Только за сутки на 6 ноября " сотрудники службы безопасности банков" изъяли у жителей региона больше миллиона рублей.

"Один из последних таких случаев зафиксирован в Октябрьском районе областного центра. В дежурную часть полиции обратилась 33-летняя уборщица, работающая в одном из бизнес-центров города. По словам заявительницы, получив звонок от "службы безопасности банка", она отправилась в отделение финансового учреждения, где послушно перевела на не принадлежащий ей счет 350 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Немногим меньшей суммы, в размере 200 тысяч рублей, лишилась еще одна представительница технического персонала другого бюджетного учреждения, выполнив аналогичные операции".

Это был самый крупный "улов" аферистов, но не единственный. Свои 210 тысяч рублей и 150 тысяч рублей потеряли еще два иркутянина. Дабы их деньги не достались мошенникам, они перевели их на резервный счет тех самых аферистов, которых опасались .

Кроме банковского обмана, был и обычный, конечно. Так, один мужчина перечислил почти 70 тысяч рублей за покупку лодочного мотора, а другой отдал 25 тысяч рублей в качестве предоплаты за онлайн покупку культиватора.Полиция ведет розыск мошенников.