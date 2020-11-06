Продление режима самоизоляции в Иркутской области: людям старше 65 лет больничные положены до 7 декабря
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
И вновь продление режима самоизоляции в Иркутской области для местных жителей в возрасте 65 лет и старше. Об этом сообщает правительство региона.
Согласно изменениям в указ губернатора Приангарья по коронавирусу, режим самоизоляции для них будет действовать как минимум до 7 декабря. Это значит, что пожилые люди смогут продлить свои больничные, чтобы не выходить на работу, пока не утих коронавирус.
Продление режима самоизоляции в Иркутской области - мера вынужденная. Идет борьба с инфекцией, необходимо сдержать ее распространение. Поэтому продолжает действовать масочный режим и некоторые ограничения в работе организаций, а также в проведении массовых мероприятий.
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