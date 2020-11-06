Новые места для лечения больных COVID-19 появятся в Иркутске и Ангарске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все больше ковидных госпиталей открывается в Иркутской области, в ход пошел уже последний резерв. Следом за этим - размещение больных, которые пошли на поправку, в санаториях и других подходящих помещениях. Этот вопрос обсуждался на заседании очередного оперативного штаба, который провел в формате видеоконференции глава региона Игорь Кобзев.

- Эпидемиологическая ситуация остается крайне сложной, количество больных только увеличивается. С начала пандемии в области зарегистрировано 26 014 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прирост заболевших составил 253 человека. Одним из главных направлений в борьбе с эпидемией остается увеличение коечного фонда, нужно рассмотреть все возможности для размещения пациентов, - сказал Игорь Кобзев.

Пока известно, что в Иркутске и Ангарске появятся еще 130 коек с кислородом для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительное оборудование поставят в Ангарском перинатальном центре, там будет 70 мест и 60 - в ИАПО. Сейчас под ковидные госпитали заняты площади 52 больницы региона, в них находятся 7 основных и 50 дополнительных госпиталей. Всего есть 5061 место (с возможностью подачи кислорода - 1139). Из них уже заняты более 4200, свободных мест слишком мало - всего 14%.

Больше больных можно разместить в районной больнице Шелехова и ГКБ№3 Иркутска. Все ждут открытия ковидных госпиталей в Братске, Тайшете Шелехове, они бы сняли напряженность. Пока в планах пациентов, которые идут на поправку, переводить в санатории.