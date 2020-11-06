46-летний мужчина пропал без вести в Иркутске. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Вот уже несколько недель иркутские следователи собирают информацию о 46-летнем Эдуарде Тирских. Мужчина пропал без вести при неизвестных пока обстоятельствах. Последний раз его видели в октябре, в районе заправки автозаправки по улице Трактовая 35а/4, в Иркутске.

В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области сообщают особые приметы Эдуарда Тирских. На вид мужчине 50-55 лет. Он среднего телосложения, волосы русые, в области лба есть залысины, глаза голубые, кроме того, у него искривление носовой перегородки. В день исчезновения он был одет в синюю футболку с белыми полосками, черную кофту с длинным рукавом, черные штаны, черные унты с белым верхом.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Эдуарда Тирских, просят сообщить в следственный комитет Приангарья, либо в ближайший отдел полиции.