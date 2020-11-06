Ангарский «Ермак» обыграл «Торос» из Башкирии. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» одержали третью подряд победу в Высшей хоккейной лиге. На своем льду «оранжевые» обыграли «Торос» из башкирского города Нефтекамск со счетом 3:1.

В первом периоде зрители увидели только одну заброшенную шайбу. Вперед ангарчан вывел Артем Икамацких. Во втором отрезке команда из Башкирии сумела восстановить равновесие благодаря точному броску Павла Елизарова.

Судьба встречи решилась в заключительном периоде. В упорной борьбе, удача оказалась на стороне хозяев льда. Сначала вперед «Ермак» вывел обладатель Кубка Гагарина 2016 Владислав Калетник. Ну а точку в матче поставил Евгений Соловьев, который в третий раз зажег свет за воротами «Тороса».

Следующий матч «Ермак» проведет 8 ноября. На своем льду «оранжевые» примут «Молот-Прикамье» из Перми.