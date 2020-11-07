Стало известно, как долго простоят в Иркутске солнечные дни. Фото: Мария ЛЕНЦ

С утра 7 ноября в Иркутске традиционно солнечно. Горожане не привыкли к пасмурным дням, они бывают в регионе достаточно редко. И сегодня, по прогнозу синоптиков, никаких ощутимых осадков не ожидается. Зато ожидается хорошая погодка, для начала ноября вполне. Днем - около нуля.

Надо сказать, если прогнозы синоптиков сбудутся, то всю ближайшую неделю иркутянам будет грех жаловаться. Днем столбик термометра будет подниматься до +4, а в понедельник, 9 ноября, даже до +8 градусов. Отличная погодка!

Кстати, несмотря на необходимость соблюдения дистанции, доктора советуют больше гулять на улице и дышать свежим воздухом. Физическая нагрузка крайне полезна для здоровья в коронавирус. Используйте обеденный перерыв, потому что в это время и теплее, и больше всего витамина Д от солнечных лучей, который сейчас особенно нужен.

Что касается всей территории Иркутской области, то на западе, в Тайшете и Чуне, снег и до +5, а на севере холодно и до -13.