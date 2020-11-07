COVID-19 унес жизни 650 жителей Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Данные по коронавирусу на 7 ноября 2020 в Иркутской области, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, опубликованы. Увы, они нерадостные, до стабилизации обстановки пока далеко и необходимо предпринять еще очень много усилий.

- Подтвержденных случаев инфицирования 26264, за прошедшие сутки это число увеличилось на 250, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - В ковидные госпитали Приангарья на 7 ноября помещено еще 17 остро нуждающихся в наблюдении медиков пациентов, а всего там находятся 4265 человек.

С выздоровлением врачи и родные поздравили 247 жителей региона. Всего справились с инфекцией 20551 заболевших.

Увы, за сутки коронавирус унес жизни еще 18 человек. Всего с начала пандемии умерло от COVID-19 527 сибиряков, а от осложнений хронических заболеваний на фоне вируса - 123. Общее число погибших от коронавируса составило 650 жизней.