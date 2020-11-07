Названы адреса Иркутска и Шелехова, где отключат свет 8 ноября. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

отключение света 8 ноября в Иркутске запланировано в нескольких районах. И, хотя более масштабное приходится на понедельник, 9 ноября, однако и в ближайшее воскресенье жителям нескольких улиц как областного центра, так и Шелехова, придется терпеть неудобства. В основном, конечно, дело касается доброго десятка улиц Свердловского округа областного центра, где планируется вести работы ночью, с 12.00 до четырех утра. Что касается центра города, Правобережного округа, этот район не относится к "спальным" и там электроэнергию хотя и вырубают тоже, но в основном на тридцать минут. Рядовой житель, конечно, заметит, что свет погас, но без проблем спасется на это время свечами.

"Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях. Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - предупреждают в официальных аккаунтах "Иркутскэнергосбыта".

Смотрите адреса, где планируется отключение света в Иркутске 8 ноября, проверяйте.

Отключение света 8 ноября в Иркутске:Правобережный округ

Отключение света 8 ноября в Иркутске:Свердловский округ