Отключение света в Иркутске 9 ноября: электричество частично пропадет в четырех районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, что планируется отключение света в Иркутске 9 ноября, электросетевая компания предупреждает заранее. Так жители смогут подготовиться. Адресов в списке довольно много, о них сообщается в группе "Свет38" во "ВКонтакте". Все отключения - плановые, на электросетях проведут работы.

Итак, отключение света в Иркутске 9 ноября затронет четыре района. В Правобережном электричество пропадет ночью на полчаса в некоторых домах на центральных улицах: Урицкого, Тимирязева, Литвинова, Ленина, Карла Маркса, Дзержинского и других. Днем довольно долго не будет света в нескольких СНТ.

Также отключение света в Иркутске 9 ноября планируется в Октябрьском, Свердловском и Ленинском районах. По отдельным адресам электричества не будет весь день. Список домов, где временно пропадет электроснабжения, ниже.

Свердловский район. Фото: группа "Свет38" во "ВКонтакте".

Октябрьский район. Фото: группа "Свет38" во "ВКонтакте".

Правобережный район. Фото: группа "Свет38" во "ВКонтакте".

Правобережный район. Фото: группа "Свет38" во "ВКонтакте".