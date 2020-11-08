Еще 256 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И вновь печальная сводка "с полей". В Иркутской области коронавирусом заболели еще 256 человек. Прирост увеличивается, но до пиковых значений первой волны еще не дошел. Увы, остается высокой и смертность.

- Подтверждённых случаев инфицирования 26520 (+256), - рассказали в правительстве Иркутской области. - В том числе госпитализировано 4328 (+63), выздоровело 20681 (+130), умерло 544(+17), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 123.

Борьба с инфекцией продолжается. Медикам, которые "на передовой", помогают волонтеры. Для больных COVID-19 разворачивают дополнительные койки. Планируют расширить тестирование на инфекцию. В Иркутской области продолжается масочный режим, а для сибиряков 65 лет и старше - самоизоляция до 7 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи рассказали о случаях повторного заражения коронавирусом в Иркутске

Спустя три месяца два пациента снова попали в ковидный госпиталь (подробности)