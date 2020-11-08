Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с иномарками в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезное ДТП произошло ночью 8 ноября в Иркутске. В районе Академгородка столкнулись две иномарки. Увы, не обошлось без жертв.

- Авария произошла около 2.30 часов, - рассказывают подробности в ГУ МВД по Иркутской области. - Автомобиль "Субару" следовал вверх по улице Улан-Баторская в сторону микрорайона Университетский. По Лермонтова в сторону Студгородка ехал "Киа Соренто". Столкновение произошло на перекрестке.

От мощного удара машины смяло, словно консервные банки, а одну, судя по фотографиям с места ДТП, и вовсе разорвало на части. 24-летний парень, сидевший за рулем "Субару", погиб на месте. В другом автомобиле ехали двое парней и две девушки, все они попали в больницу.

Полиция проводит доследственную проверку. Из-за чего произошла страшная авария, станет известно позже.

От удара одну машину сплющило, а вторую буквально разорвало на части. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция проводит доследственную проверку. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08