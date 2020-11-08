Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с иномарками в Иркутске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Серьезное ДТП произошло ночью 8 ноября в Иркутске. В районе Академгородка столкнулись две иномарки. Увы, не обошлось без жертв.
- Авария произошла около 2.30 часов, - рассказывают подробности в ГУ МВД по Иркутской области. - Автомобиль "Субару" следовал вверх по улице Улан-Баторская в сторону микрорайона Университетский. По Лермонтова в сторону Студгородка ехал "Киа Соренто". Столкновение произошло на перекрестке.
От мощного удара машины смяло, словно консервные банки, а одну, судя по фотографиям с места ДТП, и вовсе разорвало на части. 24-летний парень, сидевший за рулем "Субару", погиб на месте. В другом автомобиле ехали двое парней и две девушки, все они попали в больницу.
Полиция проводит доследственную проверку. Из-за чего произошла страшная авария, станет известно позже.
От удара одну машину сплющило, а вторую буквально разорвало на части.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Полиция проводит доследственную проверку.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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