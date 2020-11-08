В Иркутске рестораны стали реже искать поваров, барменов и официантов

В Иркутске стали реже искать поваров, барменов и официантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре в Иркутске стали реже, чем в сентябре, искать работников в рестораны.

- Количество вакансий для барменов снизилось на 31%, для официантов - на 24%, а для поваров - на 21%, - рассказали аналитики "Авито Работа".

Главная причина - конечно, пандемия. Сибиряки стали экономить на походах в рестораны, да и в самой сфере общепита тоже стараются сокращать расходы. Кто знает, когда коронавирус отступит? А пока что действуют ограничения по времени работы кафе и баров.

Тем не менее, по сравнению с первой волной коронавируса, когда общепит был закрыт, у работников этой сферы сейчас все-таки есть шансы трудоустроиться. Вакансии имеются. А сколько им платят? В среднем поварам в Иркутске предлагают вознаграждение 27 тысяч рублей, а барменам и официантам - по 25 тысяч рублей в месяц.