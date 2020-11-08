Отключение света в Иркутском районе 9 ноября: электричество ограничат в Пивоварихе и Мельничной Пади

Отключение света в Иркутском районе 9 ноября будет плановым Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник электричество на время пропадет не только в некоторых домах в Иркутске. Отключение света в Иркутском районе 9 ноября также планируется по некоторым адресам.Об этом сообщается в группе "Свет38" в "ВКонтакте".

Итак, электроснабжение будет ограничено на трех улицах в садоводстве "Минерал" в поселке Мельничная Падь, а также по нескольким адресам в поселке Пивовариха. Кроме того, свет на день пропадет на трех улицах и в трех магазинах в Шелехове, а еще на двух улицах в поселке Баклаши.

Отключение света в Иркутском районе 9 ноября - плановое. Местных жителей предупреждают заранее, чтобы были к этому готовы. Конкретные адреса смотрите ниже.

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