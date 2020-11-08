Два пожара произошло в Иркутске вечером 8 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 8 ноября в Иркутске произошло два пожара - в микрорайоне Приморский и на улице Байкальская. Горожане, увидев дым даже из других районов, всполошились.

- В 16.59 в микрорайоне Приморский произошло возгорание в муниципальном жилом доме, - рассказывают в ГУ МЧС по Иркутской области. - В 17.09 пожар локализован. В 17.11 потушен. На месте работали 15 человек и пять единиц техники.

А буквально через полчаса, в 17.31, вспыхнула баня по улице Байкальская. Спасатели потушили пламя за 20 минут. О пострадавших не сообщается, видимо, оба ЧП обошлись без серьезных последствий.

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