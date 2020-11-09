Погода в Иркутске: 9 ноября будет самым теплым за 60 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске непредсказуема. В начале ноября были несвойственно холодные температуры для этого месяца, а сегодня ожидается самое теплое 9 ноября за последние 60 лет наблюдений.

«Термометр днем 9 ноября покажет +10 градусов», - сообщает Яндекс. – «Это на 13 градусов выше климатической нормы».

Днем в Иркутске, по прогнозам метеорологов Иркутского Гидрометцентра, горожан ждет небольшая облачность, осадков не ожидается, скорость ветра будет 5-10 м/с. А утром в региональном центре -2 градуса, но ощущается как -8, отмечает Яндекс. Влажность в столице Приангарья влажность пониженная – 69%, ветер дует с юго-востока со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление сегодня в норме – 722 миллиметра ртутного столба.

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