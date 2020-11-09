Выборы в США, Михаил Жванецкий и фильмы интересовали иркутян на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кто же станет новым президентом Америки – за голосованием, начавшимся в США 3 ноября, следит весь мир. Сибиряки в том числе. Выборы в США – такой запрос стал самым популярным у жителей Иркутской области на неделе со 2 по 9 ноября. И хотя подсчет голосов еще продолжается кандидат от Демократической партии Джозеф Байден накануне уже сообщил о своей победе (подробности).

Кроме того, жители Приангарья искали информацию об этнографическом диктанте. Также, по уже сложившейся традиции, иркутяне интересовались новинками кино, в этот раз российскими - фильмом «Подольские курсанты» и «Кольская сверхглубокая». Их премьерные показы прошли 4 числа.

Переживали сибиряки по поводу смерти писателя Михаила Жванецкого. Ему было 86 лет. Хотя о болезни сатирика было известно еще в октябре, когда появились сообщения о прекращении его концертной деятельности, уход знаменитого автора стал ударом для многих.

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