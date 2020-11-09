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Иркутянин смог продать имущество только после уплаты налогов

Мужчина также не платил за услуги ЖКХ
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянин только после оплаты налогов смог продать имущество

Иркутянин только после оплаты налогов смог продать имущество

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Иркутска не платил налоги и не оплачивал услуги ЖКХ. Сумма долга накопилась не малая – 241 тысяча и 70 тысяч рублей. Задолжав более 300 000 рублей в срок, установленный для погашения долга, нужную сумму мужчина не внес. Сообщения от судебных приставов проигнорировал.

«Вследствие чего было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении двух квартир в центре Иркутска, двух земельных участков на Александровском и Байкальском трактах Иркутского района, принадлежавших на праве собственности мужчине», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

В скором времени должник решил продать свое имущество. Однако, в Росреестре в оформлении сделки купли-продажи ему отказали. Сразу же иркутянин отправился к судебным приставам, выяснил, что продажу провести не получится, пока на нем «висит» долг. Мужчина в скором времени нашел средства, рассчитался с долгами перед налоговой и ресурсоснабжающими компаниями и только после этого смог оформить продажу.

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