Екатерина Букина завоевала серебро на турнире Poland Open-2020 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Польши накануне завершился международный турнир по вольной борьбе Poland Open-2020. Екатерина Букина из Ангарска представляла России в весовой категории до 76 килограммов. В Варшаве нашей землячке удалось дойти до финала.

В решающей схватке спортсменка уступила сопернице из Турции Ясмин Адар, которая и стала обладательницей золотой медали в данном весе. Букина заняла второе место и вернется в страну с «серебром».

«Бронзовые награды взяли Эпп Мае из Эстонии и Полин Лекарпентье из Франции», - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркусткой области.

Екатерину Букину на родине знают и любят. Она - бронзовый призером Олимпийских игр 2016, что прошли в Рио-де-Жанейро, а в феврале этого года заслуженный мастер спорта России стала чемпионкой Европы.

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