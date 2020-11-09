В музее «Тальцы» воспроизведут 11 религиозных объектов

Фото: Музей «Тальцы».

Сразу 11 религиозных объектов воспроизведут в музее «Тальцы». Здесь появится 7 православных храмов, один из которых датируется 17-м веком. В числе прочего будет возведена татарская мечеть, которую разобрали в 90-х годах, а также католический костел, буддистская молельня и деревянная синагога. Основные работы начнутся уже в текущем году.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Он расположен на правом берегу Ангары на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу. Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.

В музее ретроспективно воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы – коренные народности Прибайкалья. Об их быте, особенностях жизни и верованиях рассказывают эвенкийские и тофаларские стойбища, комплекс эвенкийских захоронений и бурятский улус-летник.

Фонды музея «Тальцы» насчитывают более 29 тыс. экспонатов. Ежегодно его посещают около 170 тыс. человек.