Школы в 12 городах и районах Иркутской области ушли на дистанционку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенние каникулы закончились, и школы в Приангарье выбрали, в каком формате продолжат работать ближайшие две недели. Решение принималось в каждом городе и районе отдельно, в зависимости от того, насколько там серьезная ситуация по коронавирусу.

- В очном формате работают все школы Балаганского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Тайшетского, Тулунского, Усть-Удинского, Шелеховского районов, Свирска, - рассказали в правительстве Иркутской области. - На дистанционное обучение временно перешли школы крупных городов области - Иркутска, Ангарска, Братска, а также образовательные учреждения Зимы, Усть-Илимска, Аларского, Баяндаевского, Братского, Иркутского, Осинского, Слюдянского, Эхирит-Булагатского районов.

Остальные города и районы Приангарья (точнее, ровно половина из них) решили, что сейчас самый подходящий формат работы для местных школ - смешанный. Например, начальная школа и старшеклассники учатся за партами, а ученики с пятого по восьмой класс - из дома.

Через две недели каждая территория Иркутской области снова будет выбирать формат обучения в школах. По возможности, ребят будут возвращать на очные занятия.

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