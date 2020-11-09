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Учительница из Иркутска перевела мошенникам 450 тысяч, пытаясь спасти счет

Лже-банкир напугал ее "атакой" неизвестных на сбережения
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Учительница из Иркутска перевела мошенникам 450 тысяч, пытаясь спасти счет

Учительница из Иркутска перевела мошенникам 450 тысяч, пытаясь спасти счет

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной жертвой мошенников стала 22-летняя учительница из Иркутска. Ее обманули лже-банкиры с помощью своей любимой уловки: якобы кто-то пытается атаковать счет со сбережениями.

- Сотрудник представился работником службы безопасности банка, позвонив по телефону, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Срочно попросил иркутянку перевести накопления на резервный счет.

Девушка, увы, поверила. Зашла в приложение и перечислила аферистам 450 тысяч рублей. Разумеется, после этого лже-банкир ей больше не ответил на звонки.

Правоохранители вновь просят сибиряков быть бдительнее, и при таких звонках сразу прекращать разговор, а затем при необходимости уточнять информацию в банке.

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