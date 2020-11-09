Стало известно, что лекарства больным COVID-19 будут доставлять на дом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первых пациентов приняло новое отделение медсанчасти ИАПО, теперь — ковидный госпиталь. Его только открыли, а за сутки там разместят 60 пациентов. На курорте «Ангара» появилось отделение реабилитации для тех, кто тяжело перенес заболевание, там 40 мест. Уже известно, что о своей готовности помочь встать на ноги тем, кто переболел, заявили и другие санатории региона.

Еще одно отделение для больных ковидом действует в ГКБ №3, на 130 мест. Оно начнет работу к 20 ноября.

В ближайшие десять дней мы должны открыть еще 200 коек. К сожалению, во многих медицинских организациях старая система подводки кислорода. Она не готова к высоким нагрузкам. Требуется модернизация. Прошу обратить внимание на это при планировании расширения коечного фонда. Нужно начать уже сейчас модернизировать системы там, где в будущем будут размены стационары, а не делать это параллельно с развертыванием коечного фонда, - сказал Игорь Кобзев во время заседания оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Будет сформирована группа специалистов, задача которых - следить за системами и отлаживать их.

Еще одна очень хорошая новость для заболевших. Лекарства теперь им будут привозить на дом, бесплатно, по спискам, которые сейчас составляются.