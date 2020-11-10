Иркутянин за повторное пьяное вождение отправится в исправительную колонию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинском районном суде Иркутска накануне вынесли приговор 28-летнему автомобилисту, управлявшему машиной в алкогольном опьянении. Отмечается, что ранее мужчину уже привлекали к административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования.

«В ходе судебного разбирательства представленными доказательствами прокурором подтвержден факт повторного управления подсудимым автомобилем в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Учитывая, что такое поведение является опасным не только для самого водителя, но и для общества, нарушитель получил реальный срок. Иркутянин отправиться в исправительную колонию строгого режима и три года не сможет занимать должности, где необходимо водить машину.

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