Иркутянин оплатил более миллиона рублей налогов, чтобы продать квартиру Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

К судебным приставам поступило решение суда о взыскании с жителя Иркутска более 1 миллиона рублей в пользу налоговой службы. Мужчина не стал оплачивать долг в течение времени, предоставленного для добровольного погашения задолженности.

Тогда специалисты запросили ввести принудительные меры в отношении неплательщика – были запрещены регистрационные действия в отношении имущества должника – квартиры в Свердловском районе площадью 165 квадратных метров.

«При обращении в отделение Росреестра для оформления сделки купли-продажи недвижимого имущества должнику было отказано», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «Мужчина сразу же явился на прием к судебному приставу, где ему было разъяснено, что запрет не будет снят до тех пор, пока задолженность не будет оплачена в полном объеме».

В скором времени неплательщик перевел нужную сумму – 1.1 миллион рублей в пользу налоговой и 77 тысяч рублей, назначенных в качестве исполнительского сбора.

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