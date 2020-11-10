Еще 260 жителей Иркутской области заразились коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области еще 260 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией 10 ноября.

- Подтвержденных случаев инфицирования 27032 (+260), в том числе госпитализировано 4545(+27), выздоровело 20916 (+221), умерло 574(+18), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний - 125 (+1), - сообщается на сайте правительства Иркутской области.

Поскольку все больше пациентов нуждается в госпитализации, в регионе открывают дополнительные койки для зараженных COVID-19. А амбулаторным больным препараты для лечения будут привозить прямо домой. При определенных условиях лекарства смогут выдавать бесплатно.

Тем временем, в Приангарье продолжается масочный режим, для пожилых люедй действует режим самоизоляции.

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