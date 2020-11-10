Опасного преступника из Иркутска объявили в международный розыск Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские продолжают разыскивать 33-летнего иркутянина Алексея Ленивцева, который обвиняется в серии тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении жителей региона. О каких именно преступлениях речь, не уточняется. Мужчина скрывается с марта прошлого года, возможно, он уехал за рубеж.

- По ходатайству следователей СУ СКР он объявлен в международный розыск и заочно арестован, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Его приметы: на вид 30-35 лет, рост 180 сантиметров, спортивное телосложение, светлые волосы. Особая примета: косоглазие на правый глаз.

Всех, кто его видел или знает, где он может находиться, просят срочно обратиться в полицию на условиях конфиденциальности.

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