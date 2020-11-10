38% жителей Иркутской области поставили прививки от гриппа

Вакцинация от гриппа продолжается. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области продолжается вакцинация от гриппа. Так, с сентября привито 38% местных жителей, а конкретно - 914128 человек. Из них 309416 - дети. Пока случаев гриппа в регионе не зафиксировано. Эпидемии ОРВИ сейчас тоже нет, но болеют многие.

- За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 15390 случаев заболевания ОРВИ, 32% заболевших - дети до 14 лет, - рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что прирост заболеваемости ОРВИ снижается. Те, кто не привился от гриппа, еще успевают: в ноябре это сделать не поздно, иммунитет как раз сформируется к моменту, когда может появиться вирус. Защита к гриппу у организма вырабатывается минимум через 8-12 дней после прививки и действует до года.

Ранее мы рассказывали, какие вакцины от гриппа доступны в Иркутске.

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