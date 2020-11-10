Четыре брошенных после наводнения дома подожгли в Чунском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 9 ноября в поселке Октябрьский, что в Чунском районе, один за другим, буквально с разницей в полчаса вспыхнули четыре деревянных дома. Все они заброшенные, хозяева ушли давно - еще после прошлогоднего наводнения. Однако пламя могло перекинуться на соседние, жилые дома. Сельчане не на шутку испугались, вызвали пожарных и полицию. Сотрудники МЧС огонь потушили быстро, к счастью, обошлось без пострадавших.

- А через несколько часов сыщики задержали предполагаемых поджигателей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Ими оказались два ранее судимых местных жителя в возрасте 19 и 27 лет.

В отделении полиции мужчины сознались, что подожгли дома из хулиганства. Проводится проверка.

Два местных жителя так похулиганили. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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