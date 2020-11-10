Иркутянин зарезал двух знакомых за то, что они оскорбили его девушку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сразу два трупа нашли вечером, 8 ноября на одной из улиц в Куйбышевском районе Иркутска. Тела двоих мужчин 46 и 35 лет лежали в 300 метрах друг от друга. Один на улице, второй внутри частного дома. Прибывшие следователи выяснили, что оба скончались от многочисленных ударов ножом. Уже через несколько часов удалось выйти на след подозреваемого в двойном убийстве.

- Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - На допросе мужчина рассказал о причинах преступления. Выяснилось, что он разозлился на своих знакомых после того, как они оскорбили его сожительницу, и напал на них с ножом.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Вскоре его должны поместить под стражу на время следствия.

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