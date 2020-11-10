Врачи рассказали, как они перенесли прививки от коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пока в регионе привились от от COVID-19 лишь врачи. И это не было массовым - всего 42 дозы. Но скоро в регион должны поставить еще 2 тысячи доз. Накануне этого медики Шелеховской ЦРБ, которые уже прошли двукратную вакцинацию, рассказали, как они ее перенесли.

- Небольшое недомогание, утомляемость проявились после ревакцинации, - рассказала главный врач Шелеховской районной больницы Оксана Вельм. - Но работе это не мешало. Спустя три недели после сдачи крови на ИФА-диагностику были обнаружены антитела к COVID-19 в количестве 90 процентов от максимального показателя.

Сейчас оба медика работают с больными коронавирусом, как и положено, раз в неделю сдают анализы на COVID-19 и никакого ухудшения самочувствия.

- Вакцинация придает нам уверенности в том, что при соблюдении правил безопасности при работе с нашими пациентами мы сами не заразим своих коллег и близких, - поделилась Оксана Вельм.

Для предупреждения заболевания использовали первую зарегистрированную российскую вакцину «Спутник V».